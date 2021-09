Assistenti degli alunni disabili e scuolabus arrivano con una settimana di ritardo

La prima campanella è bella che suonata, ma a Sanremo gli assistenti scolastici degli alunni disabili arriveranno con una settimana di ritardo. E’ questa la spiacevole situazione in cui si sono venuti a trovare gli scolari afflitti da disabilità che frequentano elementari e medie matuziane. A comportare il disagio, denunciato dai genitori dei ragazzi interessati, particolarmente odioso visto la natura dei soggetti costretti a subirlo, è stato il prolungarsi delle procedure di gara per la riassegnazione del servizio comunale degli assistenti scolastici, affidato fino all’anno scorso alla cooperativa Nuova Assistenza, con una sessantina di dipendenti all’attivo.

Gli assistenti scolastici sono figure chiave che affiancano l’insegnante di sostegno e seguono l’alunno per l’arco di tutto il tempo passato in classe. Se gli studenti disabili dovranno affrontare i primi giorni di scuola da soli, il disagio va a toccare direttamente anche gli stessi dipendenti della cooperativa che erogava il servizio: a casa senza stipendio fino al termine delle procedure burocratiche.

Stando a quanto riferito da Palazzo Bellevue, gli Uffici del municipio stanno facendo il possibile per accelerare l’iter in corso e assegnare l’appalto. La speranza del Comune è arrivare all’aggiudicazione entro la fine della settimana, così da far trovare gli assistenti scolastici in classe a partire dai primi giorni della prossima.

Inoltre, alla stregua di quanto accade ogni anno, il servizio scuolabus nella Città dei Fiori non partirà prima di lunedì. Una mezza settimana persa per via dell’impossibilità, o incapacità di organizzare le corse tenendo conto degli orari provvisori che le scuole applicano alla ripresa delle lezioni.