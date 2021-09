Imperia. “Ripartire. Insieme” è stato il tema dell’assemblea elettiva della CNA Imperia, che si è tenuta lo scorso 14 settembre e che ha eletto il nuovo presidente e la nuova presidenza, nonché la direzione territoriale. Un vero e proprio spazio di confronto e di partecipazione che, ogni 4 anni, accende il riflettore sul variegato sistema economico locale degli artigiani, commercianti e dei professionisti.

La CNA è un’associazione profondamente democratica e dotata di Codice Etico, che ogni 4 anni si riunisce nell’Assemblea elettiva e sceglie i propri rappresentanti. Si trattata del momento più importante della vita associativa, che quest’anno cade in un momento difficile, ancora segnato dalla pandemia e dai suoi effetti economici e sociali. «Ogni realtà economica, piccola o grande che sia, può ritrovare nel territorio e nella rappresentanza del proprio mestiere uno spazio sicuro di ascolto e di confronto» – dichiara Michele Breccione Mattucci, confermato presidente territoriale – «Insieme, per trovare gli strumenti e le risorse che ci supportino ad uscire definitivamente dall’emergenza Covid e per guardare ad un futuro che vogliamo migliore, anche rispetto al punto da cui eravamo partiti quando è esplosa la pandemia, proseguendo sul solco della formazione, del fare rete e sullo sviluppo di servizi innovativi per affrontare lo scenario futuro dell’economia».

Dopo la sua elezione, l’assemblea, in modo unanime, ha votato la nuova presidenza, che sarà composta da Breccione Mattucci insieme con Marco Zagni e Angelo Del Toro per le Costruzioni, Luca Falco e Mauro Turaglio per Installazione e Impianti, Graziano Poretti per Comunicazione e terziario avanzato, Vita Mazzoferro per Benessere e Sanità.

Definito anche l’assetto della nuova direzione, rafforzata da nuovi volti con nuove attitudini e storie imprenditoriali, sempre presieduta dal presidente Breccione Mattucci, affiancato da Angelo del Toro e Marco Zagni per il settore Edilizia, Luca Falco per i Termoidraulici, Mauro Turaglio per gli Elettrici, Graziano Poretti in rappresentanza del Digitale, Vita Mazzoferro per l’Estetica, Vincenzo Silvestri per il comparto Dolciari e Panificatori, Marco Taddei per gli Orafi, Ottavio Prette per il Trasporto merci, Barbara Borsotto per il settore Moda su misura, Roberto Alberti per Serramenti e infissi, Roberto Palma per gli Acconciatori, Dario Cassini per i Meccatronici, Alessandro Racca in rappresentanza dell’ente di formazione ECIPA, Carla Sappia per CNA Pensionati, Marco Cassini per i Giovani imprenditori, Monica Pisano per CNA Impresa donna, Olmo Romeo in rappresentanza di Turismo e Commercio, Roberto Pecchinino per il settore Cinema e audiovisivo e Sarah Pissarello per CNA Professioni.

Dopo il rinnovo del gruppo dirigente imprenditoriale, CNA Imperia, come già annunciato, ha completato il proprio assetto di vertice confermando Luciano Vazzano alla segreteria territoriale dell’associazione per il quadriennio 2021-2025. Nel commentare la propria conferma, Vazzano ha dichiarato: «Ringrazio della fiducia rinnovata, che cercherò di onorare con il massimo impegno grazie all’indispensabile contributo del nuovo gruppo dirigente dell’associazione, del quale condivido appieno la scelta e che vede una attenzione particolare rivolta al mondo dei giovani e delle donne, che rappresentano la componente di maggioranza della CNA. Assieme a tutta la squadra CNA, che ha già avuto modo di evidenziare il proprio impegno nella difficile fase di emergenza sanitaria, stiamo dimostrando la forza ed il vero valore di un’associazione di rappresentanza».