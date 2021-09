Arma di Taggia, scooter distrutto dalle fiamme. Il rogo è doloso

Arma di Taggia. La scorsa notte uno scooter, parcheggiato in un vicolo ad Arma di Taggia, è stato distrutto dalle fiamme appiccate al mezzo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno compiendo indagini sull’incendio doloso.

Non si esclude che l’autore del gesto sia lo stesso che nei giorni scorsi ha compiuto diversi attentati incendiari ad Arma di Taggia, danneggiando i dehor del Beach Bar dello stabilimento il Gabbiano e quello dello Zero in Condotta di via Boselli nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi, e il bar Da Vinci la notte successiva.