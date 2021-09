Arma di Taggia, nella notte incendiati dehor di due bar

Arma di Taggia. Due incendi, entrambi a dehor di locali, sono divampati nella notte ad Arma di Taggia. Il primo, intorno alle 4,16, ha interessato un bar in via Paolo Boselli, antistante la chiesa centrale del comune. In fiamme l’insegna del locale, la serranda e alcuni tendaggi.

Pochi minuti dopo, alle 4,48, un secondo incendio in via Lungomare 25. Anche in questo caso, a bruciare è stata l’insegna di un bar e materiale interno al dehor.

In entrambi i casi le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sull’origine dell’incendio sono in corso indagini.