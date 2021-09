Amministrative, la Confcommercio del Golfo Dianese incontra il candidato sindaco Cristiano Za Garibaldi

Diano Marina. Il candidato sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi e i candidati della lista “Vivere Diano”, hanno incontrato i rappresentati della Confcommercio Golfo Dianese. È stato il primo incontro che l’associazione ha programmato con i tre candidati alla carica di sindaco di Diano Marina.

Al centro i temi importanti per la città: la difesa della costa e delle spiagge, il turismo e la destagionalizzazione, le manifestazioni, la difesa del commercio, l’acquedotto e l’approvvigionamento idrico, la ciclabile e molto altro.

Spiega Franca Weitzenmiller, presidente della Confcommercio del Golfo Dianese: «Abbiamo chiesto la collaborazione sui temi più importanti per la città, oltre all’impegno di un tavolo di concertazione sui temi del turismo e del commercio. L’obiettivo di questi incontri è quello di sensibilizzare tutti i candidati alla carica di sindaco e tutti i candidati al Consiglio comunale sui temi fondamentali per i nostri associati e per l’economia di Diano Marina».

Nei prossimi giorni i rappresentanti della Confcommercio dianese incontreranno anche gli altri due candidati sindaci; Francesco Parrella della lista “Diano Domani” e Marcello Bellacicco della lista “Diano Marina”.

Erano presenti all’incontro con i candidati, oltre alla presidente Franca Weitzenmiller, il direttore provinciale Claudio Roggero, Americo Pilati presidente di Federalberghi, Marino Ramella (Faita), Fabio Viale (Sib), Monica Gatti (Fipe) e in

rappresentanza del commercio, Arianna La Porta.

Sottolinea Cristiano Za Garibaldi: «In questi anni di amministrazione il clima con l’associazione è sempre stato cordiale e di collaborazione. Confcommercio ci ha posto dei quesiti a cui speriamo di aver risposto nella maniera più esaustiva possibile, raccontando il nostro programma e la nostra visione di Diano Marina futura. Una città e una programmazione che deve avere benefici per tutti: chi vive a Diano Marina, chi lavora in città, gli albergatori, commercianti, ristoratori, imprenditori. Abbiamo toccato tematiche fondamentali quali la difesa della costa e delle spiagge.

Il proseguimento della riqualificazione del centro cittadino, la ciclovia tirrenica, l’acquedotto e molto altro. La nostra impostazione sarà quella di progettare con lungimiranza, trovando soluzioni immediate quando necessarie, ma pensando già ai prossimi anni, programmando le opere, le iniziative e gli interventi. Tra i temi principali di cui abbiamo discusso anche il turismo. Il tavolo del turismo è una realtà che vogliamo mantenere viva.

Dall’incontro con i protagonisti e gli imprenditori del settore si può gestire al meglio questo argomento con un’ottica ampia. Così ci impegniamo a mantenere vivo il confronto con le associazioni anche sul tema del commercio e gli altri settori fondamentali della nostra amata Diano Marina».