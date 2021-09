All’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo il primo corso relativo al progetto FR.O.V.I.S.

Sanremo. Mercoledì 15 settembre, dalle 14 alle 18:30, presso la sede dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo – IRF, in via Carducci 12, avrà luogo il primo corso relativo al progetto FR.O.V.I.S. (Fronde Ornamentali: Valorizzazione, Innovazione e possibili Sviluppi) che l’IRF ha ideato accedendo ai fondi messi a disposizione dalla seconda fase della misura 01.02 “Sostegno ad attività informative e azioni di informazione”- azione b) “Azioni Di Informazione” del PSR 2014-2020.

Il progetto che vuole valorizzare il settore delle fronde ornamentali, verdi e fiorite, che rappresentano una fetta importante della produzione agricola del Ponente Ligure, è articolato in una serie di 3 incontri (15 e 29 settembre e 11 ottobre 2021), che desiderano analizzare i diversi aspetti di questo comparto, che dalla diversificazione, attraverso le tecniche di coltivazione e gestione fitosanitaria, giungono al prodotto finito, valutando tutto il processo anche dal punto di vista della sostenibilità. «L’intero percorso è stato costruito ad interazione con le aziende del territorio, nostro punto di riferimento, e nel corso degli incontri verranno proiettati interessanti video-interviste rilasciate dalle più significative realtà produttive liguri per questo segmento produttivo. Un’occasione per riflettere e crescere insieme, perché, come sempre, riteniamo che la ricerca possa fare molto a supporto delle aziende» – spiegano dall’Irf.

I corsi sono destinati a tutti gli imprenditori agricoli singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e dotati di partita IVA, nonché gli amministratori e dipendenti di altri soggetti pubblici e privati proprietari, detentori o gestori di aree agricole e operatori economici che siano PMI (microimprese, piccole imprese o medie imprese), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, operanti in zone rurali (zone C e D, come definite al cap. 8.1 del PSR).

«Ricordiamo che, per motivi Covid, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (0184-535149), coordinatore tecnico del progetto Federico Di Battista: dibattista@regflor.it» – fanno sapere dall’Irf.