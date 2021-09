Alle giovanili della Sanremese arriva Gabriele Giannini, allenatore con il patentino UEFA

Sanremo. Se i primi a scendere ufficialmente in campo in questa stagione 2021/2022 saranno gli Esordienti 2010, a seguire toccherà agli Esordienti 2009 della Sanremese impegnati anch’essi al 1° Trofeo Città di Cuneo nel weekend del 18-19 settembre. In questa stagione, la leva 2009 sarà guidata da una coppia di allenatori di altissimo livello. Uno è Simone Bregliano, capitano della prima squadra, conosciuto da tutti e, d’altronde, la sua carriera parla per lui (oltre 100 presenze tra i professionisti e quasi 200 in Serie D), mentre l’altro tecnico rappresenta non solo una novità, bensì un vero e proprio colpo di mercato per il settore giovanile della Sanremese.

Si tratta di Gabriele Giannini, classe 1977, proveniente da Pisa. Dopo diverse stagioni con importanti società dilettantistiche toscane, Giannini ha allenato per quattro anni le

giovanili del Pisa, sedendosi sulla panchina dell’Under 16, dell’Under 17 e della Berretti. Nel 2019, inoltre, ha conseguito l’importante patentino UEFA A conseguendo la votazione di 100/110 presso il Centro Tecnico di Coverciano. Da non dimenticare, infine, anche la partecipazione al Torneo di Viareggio 2018 e un’esperienza all’estero.

Con Bregliano e Giannini, gli Esordienti 2009 della Sanremese saranno sicuramente in buone mani per continuare la loro crescita calcistica e personale.