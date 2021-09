Alle ex ferriere di Imperia un’area per animali domestici, già acquistate tre fontanelle

Imperia. Buone notizie per gli amanti degli animali. E’ intenzione dell’amministrazione comunale realizzare in città un’area destinata agli amici a 4 zampe, cani soprattutto.

Il luogo individuato sarebbe quello della zona lato mare delle ex ferriere. Uno dei primo passi verso il suo completamento è stato l’acquisto di una fontanella dove, bestiole e proprietari, possano bere e rinfrescarsi. Dal momento che le istallazioni simili, presenti nella zona in questione, sono tutte fontane in ghisa di tipo “Milano”, gli uffici municipali hanno deciso di comprare tre modelli uguali, anche per sostituire alcune esistenti oramai in cattivo stato a causa dell’usura.

La spesa per le casse dell’ente si aggira sui 1000 euro, che saranno corrisposti alla ditta specializzata “Fonderia Bongiovanni” di Martinsicuro nella provincia abruzzese di Teramo, che si occuperà della realizzazione e spedizione.