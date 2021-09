Ventimiglia. Quest’oggi, alla cattedrale di Ventimiglia Alta, si è tenuto l’ultimo saluto a Eugenio Magnani, illustre cittadino ventimigliese, spentosi a 69 anni dopo una lunga malattia.

Nel corso della sua vita, Magnani ha ricoperto ruoli di prestigio, dapprima come direttore dell’Agenzia Nazionale del Turismo italiana (Enit)in Inghilterra e successivamente a New York, dove diventa direttore per l’America del nord e Centrale, oltre che essere stato capo staff presso il Ministero del Turismo. Nel 2009 gli venne assegnato il premio “San Segundin d’Argentu”, il massimo riconoscimento che la città assegna ogni anno al cittadino benemerito. Magnani lascia la moglie Grazia, i figli Lorenzo, Giulia e Alex.

«Tu sei sempre stato orgogliosissimo delle tue origini ventimigliesi e italiane che hai portato in giro per il mondo – ha dichiarato il nipote durante il funerale – . Siamo consapevoli che ci lasci un bagaglio enorme e questo consentirà a te un viaggio più leggero e a noi di essere più forti».

«Di solito in queste occasioni, con così tante persone, ero abituata a vedere mio papà parlare in pubblico e quando lo vedevo esprimersi con così tanta scioltezza pensavo che io non ce l’avrei mai fatta, invece oggi sono qui ad affrontare il discorso più difficile di tutti. Mio papà era un grande uomo di famiglia e il suo modo di vivere l’ha reso immortale, porteremo i suoi insegnamenti nel mondo come ha sempre fatto», le parole della figlia Giulia.

«Era una persona d’altri tempi, sempre gentile, affidabile, generosa, altruista; un vero signore. Ho pregato per la sua guarigione perché non potevo e non posso contemplare una vita senza di lui, ma più passa il tempo e più mi convinco che forse il Signore ha un altro piano. So che ora è tempo di lasciarti andare, ma prometti che da lassù resterai sempre al nostro fianco», le parole toccanti della moglie Grazia.

Presenti al funerale anche il primo cittadino di Ventimiglia, Gaetano Scullino, e il presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi.