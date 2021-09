Al voto 21 comuni dell’imperiese per eleggere il sindaco, tutti i nomi dei candidati

Imperia. Domenica prossima 3 ottobre gli aventi diritto di 21 comuni della provincia saranno tenuti a recarsi alle urne per l’ elezione del sindaco. Le municipalità coinvolte dal voto sono: Apricale, Armo, Aurigo, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Lucinasco, Pompeiana, Prelà, Rezzo, Seborga, Terzorio e Villa Faraldi.

In nessun comune si andrà al ballottaggio, dal momento che non uno di questi supera la soglia dei 15.000 abitanti oltre la quale, per essere eletti primo cittadino al primo turno, è necessario ottenere la metà più uno dei voti. Nei comuni in cui è presente solo un candidato sindaco dovrà presentarsi alle urne almeno il 50% degli aventi diritto al voto, altrimenti l’elezione è nulla.

I CANDIDATI AL VOTO NEI COMUNI CHIAMATI ALLE URNE

Apricale: Silvano Pisano, sindaco in carica della lista “Apricale per tutti”. Armo: Massimo Cacciò, sindaco in carica con “Pro Armo” e Carlo Gallo “Crescere insieme Armo”. Aurigo: Luigino Dell’Erba sindaco in carica di “Insieme per Aurigo”. Borghetto D’Arroscia: Angela Denegri di “Uniti per Borghetto” per sostituire il sindaco uscente Luca Ronco Caravonica: Angelo Francesco Dulbecco per “Uniti per Caravonica” che si propone di prendere il posto del sindaco uscente Fernando Gandolfi Castel Vittorio: Enzo Rebaudo per “Castelvittorio” con Gian Stefano Oddera sindaco in carica che si Gian Stefano Oddera (Uniti per Castel Vittorio). Chiusavecchia: Luca Vassallo (Insieme per Chiusavecchia) sindaco in carica. Cipressa: Filippo Rinaldo Guasco sindaco in carica con “Cipressa riparte.” Civezza: Si ripresenta Maria Maddalena Ricca (Lista civica per Civezza). Costarainera: Antonello Gandolfo, primo cittadino in carica (Uniti per Costarainera) e Pietro Mareri di “Per Costarainera”. Diano Arentino: Il sindaco attuale Giacomo Musso (Lista civica la mimosa), Alessandro Lodato Costa per “Insieme per Arentino” e Paolo Sciandino con “Scegli! Le persone al centro”. Diano Castello: Si presenta per un altro mandato il primo cittadino Romano Damonte (Continuità e rinnovamento). Diano Marina: Il sindaco uscente è Giacomo Chiappori ed i pretendenti al suo posto sono Francesco Parrella (Diano domani), Cristiano Za Garibaldi (Vivere-Toti-Lega Salvini Liguria-Fratelli d’Italia-Forza Italia) e Marcello Bellacicco (Lista civica Diano Marina) Lucinasco: Marilena Abbo di “Lista civica” per sostituire Domenico Abbo. Pompeiana: Vincenzo Lanteri di “Cambiamo Pompeiana”. Il primo cittadino uscente è Pasquale Restuccia. Prelà: Mattia Gandolfi di “Vivi Prelà” per sostituire Eliano Brizio. Rezzo: Si ripresenta il primo cittadino in carica, Renato Adorno (Quattro piazze un territorio). Seborga: Massimiliano Iacobucci di “Seborga rinasce” e “Pasquale Ragni” con Progetto Seborga”. Il primo cittadino uscente è Enrico Ilariuzzi. Terzorio: Valerio Ferrari (Nui Tersurin) si ripresenta per un altro mandato. Villa Faraldi. Stefano Damonte di “Costruire insieme” per sostituire Corrado Elena