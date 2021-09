Al via sabato la scuola calcio dell’Ospedaletti per le annate 2014, 2015 e 2016

Ospedaletti. Prenderà il via sabato 4 settembre alle 10 al campo “Ciccio Ozenda” la scuola calcio 2021/2022 dell’Ospedaletti.

I piccoli calciatori delle annate 2014, 2015 e 2016 saranno seguiti dai mister Marco Stella e Ottavio Fassola che li guideranno nei loro primi passi nel mondo del calcio.

In casa orange sanno bene che il calcio è di tutti, quindi l’Ospedaletti ha scelto di rendere gratuita l’iscrizione alla Scuola Calcio per dare a tutti la possibilità di iniziare il proprio cammino all’interno di un settore giovanile prestigioso e che può vantare l’affiliazione con il Genoa, partnership che negli anni ha visto molti giovani andare in prova e poi essere tesserati dai rossoblu.

Gli allenamenti della Scuola Calcio saranno il mercoledì dalle 17 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 11.30. Per informazioni: 331.7818328 (Paolo); 349.8540779 (Josè).