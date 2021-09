Sanremo. Parte oggi, per tre giorni, la one edition di Sanremo Live in the City, una nuova iniziativa di Nove Eventi, con la collaborazione del Comune e dell’assessore Giuseppe Faraldi.

Sanremo live in the city sarà una grande rassegna musicale in vetrina, nella iiazza più ambita dai musicisti, piazza Borea D’Olmo, davanti il teatro Ariston, a favore della musica dal vivo, per far emergere nuovi gruppi musicali. Un nuovo brand autonomo e totalmente indipendente dal contemporaneo Festival Sanremo Rock e Sanremo Trend che si sta svolgendo in questi giorni presso il Teatro Ariston, con la finalissima prevista sabato 11 settembre con dieci finalisiti per il Rock e dieci per il Trend.

Le Esibizioni di Sanremo Live in the city, si svolgeranno nelle serate dell’ 8/9/10 Settembre 2021, dalle ore 17,00 alle ora 23,30 circa, mercoledì e giovedì, e alle 22.00 circa venerdì, presso Piazza Borea D’Olmo, secondo orari e convocazione stabiliti dalla Nove Eventi. A condurre la tre giorni due volti noti del panorama sanremese, la modella e ballerina Claudia Paglialunga ed il pr e marketing relation Simone Priolo.

Ogni giorno si alterneranno dalle 20 alle 25 band provenienti da tutto il mondo. Per chi vorrà accedere a vedere l’evento gratuito, potrà presentarsi direttamente in piazza Borea D’Olmo ed I rangers, dopo aver controllato il green pass, faranno accomodare sino ad esaurimento posti.