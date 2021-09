Al via il Campionato Nazionale Juniores Under 19, nel girone A Imperia e Sanremese

Imperia. Dopo una lunghissima pausa, il Campionato Nazionale Juniores Under 19 torna ai nastri di partenza. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi per la stagione sportiva 2021-2022. Alla fase regolare, prenderanno parte 154 club, appartenenti alla serie D, suddivisi in 12 gironi così strutturati: a 16 squadre A e B, a 15 C e G, a 14 D e I, a 13 E e F, a 11 L e M, a 10 H e N. Tra le partecipanti anche quattro società di serie C, esclusivamente come fuori classifica: Città di Pontedera, Perugia Calcio, Pro Vercelli 1892 e Triestina Calcio 1918. Dopo i gironi, entro qualche giorno sarà la volta della pubblicazione dei calendari. Il campionato partirà con la prima giornata sabato 2 ottobre alle 15.30.

Gironi Campionato Nazionale Juniores Under 19

Girone A: Asti, Bra, Casale, Chieri, Fossano, Derthona, Pro Vercelli, Ticino, Saluzzo, Pontdonnaz-Honearnadevancon, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado

Girone B: Alcione Milano, Arconatese, Borgosesia, Caronnese, Casatese, Castellanzese, Città di Varese, Crema, Fanfulla, Folgore Caratese, Legnano, Leon, City Nova, Vis Nova Giussano, Gozzano, Novara

Girone C: Breno, Brianza Olginatese, Brusaporto, Caravaggio, Desenzano Calvina, Ponte San Pietro, Real Calepina, Sporting Franciacorta, Tritium, Villa Valle, VirtusCiseranoBergamo, Ambrosiana, Caldiero Terme, San Martino Speme, Sona

Girone D: Cjarlins Muzane, Triestina, Levico Terme, Adriese, Arzignano Valchiampo, Montebelluna, Campodarsego, Cartigliano, Dolomiti Bellunesi, Este, Luparense, Mestre, Spinea, Union Clodiense Chioggia

Girone E: Athetic Carpi, Bagnolese, Borgo San Donnino, Cattolica, Correggese, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, Ravenna, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi

Girone F: Almajuventus Fano, Castelfidardo, Montegiorgio, Porto D’Ascoli, Recanatese, Tolentino, Cannara, Foligno, Perugia, Sporting Club Triestina, Tiferno Lerchi, Arezzo

Girone G: Aglianese, Cascina, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Lornano Badesse, Pianese, Poggibonsi, Prato, Pro Livorno, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Seravezza Pozzi, Città di Pontedera

Girone H: Gladiator, Matese, Castelnuovo Vomano, Chieti, Nereto, Pineto, S. Nicolò Notaresco, Vastese, Aurora Alto Casertano, Vastogirardi

Girone I: Aprilia Racing Club, Atletico Terme Fiuggi, Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia Civita Castellana, Insieme Formia, Montespaccato, Ostia Mare, Real Monterotondo Scalo, Rieti, Team Nuova Florida, Trastevere, Unipomezia, Vis Artena

Girone L: Audace Cerignola, Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Gravina, Molfetta, Nardò, Team Altamura, Virtus Matino

Girone M: Afragolese, Casertana, Giugliano, Mariglianese, Nola, Portici, Real Aversa, San Giorgio, Sorrento, Francavilla, Lavello

Girone N: Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Rende, San Luca, Rotonda, Cavese, Gelbison, Nocerina, Santa Maria Cilento.