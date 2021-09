Al via il Campionato italiano under 16 femminile al Tennis Sanremo

Sanremo. E’ in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Tennis Sanremo di corso Matuzia presieduto da Riccardo Civarolo, la fase finale del torneo a 8 squadre femminili under 16. Il giudice-arbitro FIT è la signora Antonella Finazzi.

Nella giornata inaugurale di venerdì 24 settembre sono scese in campo secondo la formula due singolari e un doppio le portacolori del TC La Signoretta (Genazzano Roma) opposte allo Junior Tennis (Milano); il TC Parioli (Roma) c/ Pistoia; Club Tennis Ceriano Laghetto (Milano) c/ Villa Carpena (Forlì); TC Siracusa c/ Ata Battisti Trentino (Trento).

Una bella giornata di sole ha accolto le squadre, allenatori ed accompagnatori nonché il pubblico degli appassionati che apprezza il bel gioco e l’impegno messo in mostra dalle giocatrici. Sabato 25 settembre sono previste le semifinali a partire dalle 10 e domenica le partite finali con inizio alle 9, dulcis in fundo, l’assegnazione dello scudetto tricolore. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni tel. (0184)661776.

(Nella foto di Raneri le prime giocatrici scese in campo, da sinistra Giada Rossi (Pistoia) class.2.4 e Francesca Gandolfi (Parioli – Roma), arbitro di sedia Enrico Galliano di Torino)