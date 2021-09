Sanremo. Sabato 18, domenica 19, sabato 25 e domenica 26 settembre dalle 16 alle 19 presso la saletta dell’ex stazione ferroviaria di Sanremo (sul Lungomare Italo Calvino, lato pista ciclabile) si terranno quattro “Open day” dell’associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo” e dell’Orchestra “Note Libere, Giovane Orchestra della Riviera dei fiori”. Sarà possibile incontrare i docenti delle due associazioni e ricevere informazioni circa le attività e l’organizzazione di scuola e orchestra.

Questi i corsi proposti per l’anno scolastico 2021-22:

Corso d’Orchestra: Giovane Orchestra della Riviera dei fiori “Note Libere”;

Corsi di strumento musicale: Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Chitarra, Mandolino, Flauto, Clarinetto, Oboe, Fagotto, Saxofono, Tromba, Corno, Trombone, Basso Tuba, Percussioni, Batteria, Canto;

Laboratori collettivi: Violino, Pianoforte, Educazione al ritmo;

Incontri di orientamento musicale;

Materie teoriche.

L’associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo”, in collaborazione con l’associazione “Note Libere” e l’associazione culturale “Corpo bandistico Città di Sanremo”, si propone come portavoce di un’iniziativa ambiziosa e innovativa in materia di politica culturale ed educativa: l’attività d’orchestra come fulcro di una scuola di apprendimento musicale individuale. Infatti la scuola prevede, per l’anno scolastico 2021-22, una forma di “Quota agevolata” riservata ad allievi fino a 25 anni che dovranno, una volta raggiunta la preparazione adeguata, frequentare obbligatoriamente il corso d’orchestra.

Dal 2020 la scuola ha siglato una convenzione con il Conservatorio “N. Paganini” di Genova ed è sede di certificazioni del sistema ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music). Recentemente l’associazione ha organizzato due Masterclass: con il pianista polacco Marek Drewnowski e con il violinista Paolo Mancini.

Attualmente la scuola, mentre inaugura il nuovo anno scolastico, è contemporaneamente in fase di conclusione delle ultime certificazioni nella sessione autunnale presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Sul sito web è possibile visionare gli ottimi risultati raggiunti con esami e concorsi musicali.

Per informazioni: https://www.scuoladimusicacittadisanremo.it/.