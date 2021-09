Inaugurata questa mattina in piazza Martiri della Libertà l’ottava edizione di Aromatica alla presenza del sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori; Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria; Barbara Feltrin, Assessore al Commercio (Artigianato, Trasporti), Demanio, Contenzioso, Ecologia e Ambiente della cittadina e Veronica Russo, consigliere della Regione Liguria di Vallecrosia con incarico alla III commissione: attività produttive, cultura, formazione e lavoro e IV commissione: territorio e ambiente.

Introdotto dall’intermezzo musicale di Diego Genta, che ha presentato al pubblico alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico, l’evento è stato presentato, come sempre, dall’infaticabile e spumeggiante showman, Gianni Rossi. Il taglio del nastro ha visto protagonista la piccola Camilla Chiappori, nipote del sindaco, che armata di un paio di grosse forbici non ha avuto un attimo di esitazione nell’assolvere il suo importante, ma per lei divertente compito!

Il primo appuntamento in calendario è stato il ‘cooking pizza show’, a cura dello staff di O’ sole mio; la giornata proseguirà con altri cooking show, il concorso ‘Aromaticocktail’ e, in serata con ben due spettacoli: alle 21,15 Andrea Di Marco e Francesco Petacco in ‘Attenti a quei DOP’ e, a seguire alle 22,00 ancora Andrea Di Marco in ‘Stonato’, cabaret esilarante allo stato puro!

Tutti gli eventi si svolgono all’interno del Parco Verde di Villa Scarsella al quale si può accedere solamente se muniti di Green Pass; nessuna restrizione per quanto riguarda il mercatino dei prodotti tipici (nelle isole pedonali del centro cittadino) e l’Area Street Food in via Genala, fatte salve le consuete norme anti-Covid come distanziamento e mascherine.

Già dal mattino le vie di Diano Marina si sono animate con la presenza di numerosi visitatori e le previsioni per sabato e domenica annunciano un pienone: due giornate ricche di incontri, conferenze, laboratori e molto altro…

Programma dettagliato su www.aromaticadianese.it