Sanremo. Anche Asl1 aderisce alla Settimana Nazionale per l’Allattamento al Seno (dall’1 al 7 ottobre 2021), promossa a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Unicef. Il tema della Settimana dell’allattamento materno (Sam) del 2005 è promuovere questo tipo di alimentazione anche dopo i primi 6 mesi di vita, integrando il latte materno con altri cibi. Lo scopo è aiutare il passaggio dall’allattamento esclusivo all’allattamento abbinato a cibi consumati insieme al resto della famiglia, nel modo più salutare possibile. La grande importanza dell’allattamento al seno sulla salute del neonato e della mamma è ormai da molti anni riconosciuta in tutto il mondo. Quest’anno, nell’ambito della settimana di promozione dell’allattamento al seno, il Dipartimento Materno Infantile dell’Asl 1, in collaborazione con il reparto di Patologia Neonatale dell’Istituto G. Gaslini, ha deciso di sostenere e di diffondere tra le neo-mamme la conoscenza della Banca del Latte Umano Donato (B.L.U.D) che da alcuni mesi ha iniziato la sua attività, anche in Liguria, presso l’Istituto G. Gaslini.

La Banca del Latte Umano Donato è un servizio sanitario che si propone come centro di selezione, raccolta, trattamento e di distribuzione di latte materno, che verrà donato a neonati prematuri e neonati con particolari problematiche che non possono ricevere il latte direttamente dalle proprie madri. Tutte le mamme con una produzione di latte superiore alla quantità necessaria per il loro bambino e che conducano uno stile di vita sano possono donare il loro latte in eccesso alla Banca del Latte. E’ consentita la donazione non prima del 15° giorno dal parto.

«Da oggi anche in Asl1 – ha spiegato il primario di pediatria Riccardo Borea – le mamme che hanno la possibilità e la disponibilità di donare il loro latte in favore dei bambini prematuri più fragili, lo potranno fare nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria previsti, compiendo in questo modo un gesto di grandissima importanza e solidarietà, in particolare in favore dei neonati nati prima della 32 settimana, garantendo loro le migliori garanzie di cura e di crescita».

Alle parole del dottor Borea fanno eco quelle del direttore generale di Asl1 Silvio Falco: «La Banca del latte è un patrimonio molto importante che sicuramente aiuterà tutte quelle neo-mamme ed i neonati, nel loro percorso di inizio alla vita. In particolare è degna di menzione la sinergia con l’Istituto Gaslini di Genova, un’eccellenza a livello nazionale per quanto concerne la cura e la salute dei nostri bambini e bambine».

«Un’iniziativa che ha sede al Gaslini ed i destinatari sono i neonati pre-termini di tutta la Liguria. Vi ringrazio – dice la dottoressa Cristina Traggiai, dirigente medico Patologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “Gaslini” di Genova – perché sarete i primi come centro extra genovese che inizierà la raccolta del latte e la produzione per i nostri piccolini».

Si può raccogliere manualmente il latte o utilizzare il tiralatte e portarlo presso il Centro di Neonatologia di riferimento più vicino al proprio domicilio. Ecco l’elenco dei centri di Neonatologia:

1. Ospedale Imperia: in via S. Agata 57, 18100 Imperia, tel .0183537369, referente il dottor M. Ferrando (mario.ferrando.2016@gmail.com);

2. Ospedale S. Paolo: in via Genova 30, 17100 Savona; tel 0198404341, referente la dottoressa F. Baldi (baldi.federica79@gmail.com);

3. Villa Scassi Genova: in corso O. Scassi 1, 16143 Genova, tel 0108492920, referente la dottoressa L. Mazzarello (lorella.mazzarello@asl3 liguria.it);

4. Ospedale Evangelico Internazionale: in via E. Gianasso 4, 16158 Genova, tel 01055229882; referente la dottoressa R. Renda (renata.renda@virgilia.it);

5. EO Ospedali Galliera: Mura Delle Cappuccine 4,1 6328 Genova, tel 01 05634552; referente la dottoressa A. Pàrodi (arianna.parodi@galliera.it);

6. IRCCS AOU Policlinico San Martino-IST: Largo R. Benzi 10, 16132 Genova, tel 05553736; Referente la dottoressa M. Russo (monica.russo@hisanmartino.it);

7. Ospedale Lavagna: in via Don G. Bobbio 25, 16033 Lavagna, tel 0185 329650; referente P. Caroli (pcoroli@asl4.liguria.it);

8. Ospedale Civile $. Andrea: in via Vittorio Veneto 197, 19121 La Spezia, tel 0187533428; referente la dottoressa Corona (mariafranca.corona@asiS.liguria.it).

Per informazioni chiamare La Banca Del Latte Umano Donato al numero 3357593966, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 oppure inviare una e-mail all’indirizzo infoblud@gaslini.org.