Al circolo Tennis Sanremo squadra trentina si laurea campione d’Italia nella categoria Under 16 femminile

Sanremo. La squadra del circolo Ata Battisti Trentino di Trento (capitano Marlon Sterni, giocatrici Noemi Maines, Vittoria Segattini, Lisa Tomasi, Anita Pantezzi) si è aggiudicata il titolo di Campione d’Italia nella categoria Under 16 Femminile.

Il verdetto è giunto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 settembre, sul campo centrale del circolo Tennis Sanremo alla Foce, sede prescelta dalla Federazione Italiana Tennis per la disputa di questa ‘final-eight’.

Le ragazze guidate dal capitano Sterni hanno sconfitto in finale le avversarie del Ct La Signoretta (capitano Danilo Licitra) di Genazzano in provincia di Roma con il punteggio di 2-0 grazie alle vittorie di Vittoria Segattini e Noemi Maines nei due singolari previsti.

A causa del maltempo con pioggia e temporale che si è abbattuto intorno a mezzogiorno anche su Sanremo, la sfida ha subito un lungo stop sino a poco dopo le 16, quando il secondo singolare era stato interrotto su un set pari. Il perfetto drenaggio del campo 2 e la maestria dell’addetto alla manutenzione dei campi, il signor Massimo, ha permesso a Noemi Maines e alla sua rivale Greta Petrillo di giocarsi il titolo in un terzo set avvincente e ricco di colpi di scena, concluso al tie-break a favore della tennista trentina.

Quello delle ‘girls’ trentine a Sanremo è stato un percorso netto: 3-0 nei quarti di finale contro il Tc Siracusa, 3-0 in semifinale sul Tc Pistoia e 2-0 in finale (a risultato acquisito il doppio non si è giocato a causa dell’ora tarda) sul Ct La Signoretta.

Domenica mattina, sotto un cielo minaccioso, le prime a scendere in campo sono state Vittoria Segattini (Ata) e Flavia Monteverde (Signoretta) con vittoria della prima per 6/1 7/5. Subito dopo è stata la volta di Noemi Maines (Ata) contro Greta Petrillo (Signoretta) e si è visto subito che sarebbe stato un match molto equilibrato e dopo un 7/5 a testa, è arrivata la pioggia che ha rimandato il verdetto a… fine temporale. Il terzo set giocato su un campo in perfetto stato, è stato ricco di colpi di scena e di scambi di livello e alla fine, dopo una serie di break e contro-break, la vittoria e il punto decisivo se lo è aggiudicato la Maines al tie-break.

Al termine si è svolta sul campo la cerimonia di premiazione con consegna degli scudetti alla quale hanno preso parte le due squadre finaliste, il presidente del Tennis Sanremo Riccardo Civarolo, l’assessore Massimo Donzella in rappresentanza del Comune di Sanremo, il delegato provinciale della Federtennis Silvano Martella, il giudice arbitro della ‘final eight’ Antonella Finazzi e l’arbitro dell’ultimo match Agostino Morello. Presente anche Renzo Monegaglia presidente dell’Ata Battisti.

Classifica finale Under 16 femminile a squadre 2021: 1° Ata Battisti Trentino, 2° Ct La Signoretta, 3° Tc Pistoia, 4° Tennis Villa Carpena (Cesena Forlì), 5° Tc Parioli Roma, 6° Club Tennis Ceriano (MB), 7° Junior Tennis Milano, 8° Tc Siracusa.

Risultati finale – Segattini (Ata) b. Monteverde (Signoretta) 6/1 7/5; Maines (Ata) b. Petrillo (Signoretta) 7/5 5/7 7/6.