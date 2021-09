Affidamento in house provinding a Rt, Pd Imperia: «Unica strada percorribile per garantire che trasporto rimanesse pubblico»

Imperia. Le dichiarazioni del Pd provinciale in merito alle ultime risultanze del consiglio provinciale odierno:

«Grande soddisfazione del Partito democratico provinciale per l’approvazione in consiglio provinciale della delibera per l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale. Questa mattina il consiglio provinciale ha approvato l’affidamento in house del trasporto pubblico, soluzione che il Partito democratico ha sostenuto con forza e convinzione durante gli ultimi anni, nella consapevolezza che questa fosse l’unica strada percorribile per garantire che il trasporto rimanesse completamente pubblico a garanzia degli utenti e dei lavoratori.

La deliberazione odierna, voluta fortemente dal presidente della provincia Domenico Abbo, getta le basi per garantire alla Riviera Trasporti l’inizio di un percorso propedeutico al salvataggio di un’azienda strategica per la nostra provincia.

In queste settimane abbiamo ribadito con fermezza che la priorità è la salvaguardia dell’azienda, dell’utenza e dei suoi lavoratori.

L’importante risultato di oggi è stato ottenuto anche grazie al lavoro di mediazione dei sindacati in queste settimane e dei lavoratori che con grande dedizione hanno lavorato senza risparmiarsi, nonostante il clima di incertezza che alcuni hanno creato, salvo poi rendersi conto che la strada da noi indicata era l’unica via maestra.

Adesso la politica ha il dovere di fare un passo ulteriore, ossia quello di individuare le risorse per far sì che la riviera trasporti possa essere rilanciata nel prossimo futuro. Nei prossimi mesi il partito democratico sarà al fianco dei lavoratori, dei sindacati e della società per ridare un futuro al trasporto pubblico locale imperiese».