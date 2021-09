Diano Arentino. Molta curiosità e partecipazione questa sera a Diano Arentino per la presentazione della terza lista in lizza alle prossime consultazioni elettorali.

Alessandro Lodato Costa ha illustrato il programma sotto lo slogan ‘Insieme per Arentino. Persone-territorio-tradizioni’.

Foto 2 di 2



Sull’opportunità di una terza formazione in un paese così piccolo spiega <<Il gruppo di persone che compongono la lista mi hanno contattato con l’intento di formare una compagine che fosse al di fuori delle piccole beghe locali, ma che possa operare veramente per il bene del territorio e dei suoi abitanti. Non mi sono tirato indietro e darò il massimo per raggiungere il migliore risultato, al di fuori di ogni etichetta e logica politica>>.

Accanto a lui, per centrare l’auspicato obiettivo, Chantalle Erika Allomello, Monica Covalea, Serafino Lamattina, Ivan Rosso, Alessio Sirtori, Maria Luisa Trentadue e Bruno Trucco.