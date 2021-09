Acqua torbida dai rubinetti a Taggia, Rivieracqua si scusa con l’utenza

Taggia. A seguito di lavori di perforazione di un nuovo pozzo idrico in località “Teglie”, intervento finalizzato a migliorare il sistema di fornitura di acqua potabile nella zona, danneggiato dalla tempesta “Alex” dell’ottobre 2020, si sarebbe verificato un imprevedibile moto nel subalveo del torrente Argentina, tale da determinare opalescenza nelle acque sotterranee prelevate dai pozzi a valle.

«I lavori sono stati completati, precisiamo che il fastidioso fenomeno, che non assume natura inquinante – si legge in una nota stampa di Rivieracqua – ha carattere transitorio ed è destinato, nel corso della giornata, ad una progressiva recessione fino alla sua totale scomparsa. L’Utenza vorrà scusarci per l’inconveniente arrecato, considerato – comunque – lo sforzo messo in atto dall’Azienda per il miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio

erogato al territorio».