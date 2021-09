A Sanremo torna il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune, Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per il giorno mercoledì 6 ottobre, ed eventuale prosecuzione, già sin d’ora fissata, per il giorno giovedì 7 ottobre, in prima convocazione, con inizio dei lavori per entrambe le giornate alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interpellanze – interrogazioni ed ordini del giorno

2) Approvazione verbali della seduta precedente del 08.09.2021, dal n. 68 al n. 71

3) Settore Servizi Finanziari – Servizio Ragioneria nuovo collegio dei revisori dei conti del Comune di Sanremo per il triennio 2021 2024. Nomina del presidente. (si propone immediatamente eseguibile) prop. 119/2021

4) Settore Corpo di Polizia Municipale Protezione Civile (gestione emergenze) – amministrativo polizia municipale, riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del d.lgs. N. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di Sanremo n. 292/2021. (si propone immediatamente eseguibile) prop. 113/2021

5) Richiesta dei consiglieri Lombardi, Cozza, Artioli, Correnti, Ventimiglia, Isaia, Baggioli, Badino, ai sensi dell’art. 24 del regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, per la convocazione di un Consiglio comunale ad oggetto: “Illustrazione della situazione di Riviera Trasporti alla luce della richiesta di concordato con audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione; illustrazione da parte dell’Amministrazione dei provvedimenti da adottarsi a tutele del Comune di Sanremo e della propria partecipata Riviera Trasporti e della salvaguardia dei posti di lavoro e del regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale” (PROT. GEN. N. 83391 del 17.09.2021).

6) Richiesta dei Consiglieri Lombardi, Cozza, Artioli, Correnti, Ventimiglia, Isaia, Baggioli, Badino, ai sensi dell’art. 24 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, per la convocazione di un Consiglio comunale ad oggetto: “Verifica alienazione del compendio immobiliare e della relativa azienda denominata Casa Serena Poggio: problematiche acquirente/gestore parti sindacali. Verifica situazione occupazionale dipendenti pubblici e personale cooperative ed interinale”. (PROT. GEN. N. 84866 del 22.09.2021 – PEC inviata in data 21.09.2021)

7) Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile – Servizio Sportello Unico Attività Produttive (edilizia) società ars ecologia srl – istanza di autorizzazione unica, ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di stoccaggio rifiuti non pericolosi (d15/r13) sito in strada Armea sul terreno censito a catasto al f. 28 mappale 1993 – conferenza dei servizi decisoria – pratica Suap n. 894/2019 – vincolo cimiteriale – sentenza Consiglio di Stato n 3144 del 19 aprile

2021 espressione di dissenso alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (si propone immediatamente eseguibile) prop. 103/2021

8) Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile – Servizio Sportello Unico Attività Produttive (edilizia) società pneus foce srl – istanza di procedimento unico, ex artt. 10 e 12 della l.r. 10/2012 e ss.mm., per parziale demolizione e ricostruzione in sito con aumento di volume e superficie di immobile esistente adibito a officina per sostituzione e riparazione pneumatici sito in strada Armea – pratica n. 242/2020-suap – espressione di dissenso alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale. (si propone immediatamente eseguibile) prop. 121/2021

9) Settore Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio urbanistica adozione ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 di aggiornamento al piano urbanistico comunale assestamento disciplina – esame delle osservazioni pervenute e contestuale approvazione (si propone immediatamente eseguibile) prop. 123/2021.