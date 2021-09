A Imperia prosegue la festa di San Maurizio

Imperia. Prosegue oggi e domani la Festa patronale organizzata dal Comitato San Maurizio in centro città a Porto Maurizio. La splendida zona pedonale di via XX Settembre fa da cornice alla Mostra Mercato fino a domenica 12 settembre (dalle 9 alle 20,30), con selezionati stand espositivi d’artigianato locale, tipicità delle Alpi Marittime e della vicina Provenza.

Oggi, sabato 11 settembre, dalle 16,30 andrà in scena nel centro all’area pedonale il concerto live del duo acustico di chitarre “Pan e Pumata“.

Domenica 12 settembre in Piazza Roma dalle ore 16 il concerto a cura del Centro Studi Musicali Gaetano Amadeo-Imperia Porto sezione Pop-Rock, con esibizione di Steve Foglia alla batteria e il gruppo “Da Blast “: Davide Zappia alla chitarra, Alberto Torre al basso.

A margine del concerto si terrà la presentazione dei corsi di studi del Centro Studi Musicali Imperiese. Tutti gli spettacoli potranno essere seguiti dal pubblico anche nei dehors dei numerosi caffè che costellano via XX Settembre e che abitualmente arricchiscono il percorso dei visitatori.

«Anche questa edizione, creata con il patrocinio del Comune di Imperia e della Regione Liguria segue la linea di interscambi e sinergie e si sviluppa i creando una rete territoriale per il rilancio culturale e turistico di Porto Maurizio. Un significativo passo di un itinerario di riqualificazione del tessuto urbano rappresentato da un evento che consente alla comunità residente di riconoscersi e consolidare il proprio senso di identità, di riappropriarsi della propria città e del territorio vicino approfondendo la conoscenza del noto e scoprendone aspetti sconosciuti o dimenticati. Un modo per vivere in relax il fine settimana tra musica, spettacoli e tanti spunti per uno shopping alternativo», dichiara la Presidente del Comitato San Maurizio Luciangela Aimo.