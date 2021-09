A Dolceacqua torna la Caccia ai Tesori Arancioni, Gazzola: «Quest’anno usiamo il percorso di “Ammappa che Liguria”»

Dolceacqua. Nel Borgo dei Doria, domenica 3 ottobre, torna la Caccia ai Tesori Arancioni proposta dal Touring Club Italiano.

Un’iniziativa originale per scoprire in modo giocoso luoghi, tradizioni e sapori delle località certificate dal Touring Club Italiano. «Dolceacqua domenica 3 ottobre parteciperà alla Caccia ai Tesori Arancioni – dichiara il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola – Essendo capofila dei Comuni Arancioni d’Italia non può esimersi dal partecipare. E’ dall’inizio che partecipiamo, ne siamo i fautori, visto che Dolceacqua è la sede nazionale dei paesi della Bandiera Arancione di tutti i comuni italiani e perciò organizziamo gli eventi insieme al Touring».

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 15: «La Caccia ai Tesori Arancioni partirà da piazza Garibaldi – svela il primo cittadino – Quest’anno c’è una novità: usiamo il percorso di “Ammappa che Liguria” per promuovere anche quest’iniziativa della Regione Liguria. E’ un’occasione per conoscere e scoprire parti nascoste del paese, che non tutti vedono».

Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso seguendo gli indizi riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza. L’evento è gratuito e aperto a tutti, su prenotazione a bandiere.arancioni@touringclub.it, dove bisognerà segnalare, oltre al borgo scelto, il numero di partecipanti (max 6) e il nome della squadra. Per informazioni contattare il 3489691560 o il 3408204680, scrivere a rondelli.office@gmail.com oppure a lmauro@dolceacqua.it.