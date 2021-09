Diano Marina. Anche il secondo giorno di Aromatica 2021 ha fatto segnare un’affluenza record. Eventi e stand presi d’assalto, nelle vie del centro pedonale di Diano Marina e a Villa Scarsella. Oltre 60 gli stand di prodotti tipici del nostro territorio e in particolare di quelli legati alle erbe aromatiche. Un apposito spazio viene dedicato ad “Assaggia la Liguria”, il programma dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine DOP Riviera Ligure insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria.

Domenica Aromatica prosegue e si conclude con un programma molto ben strutturato e tanti appuntamenti da non perdere. Questo il programma degli eventi di domenica 12 settembre:

area espositiva e commerciale (isola pedonale del centro cittadino): dalle 9.30 alle 19.00

alle 10 – Villa Scarsella padiglione – laboratorio “Il terrazzo officinale: quali erbe coltivare in vaso sul terrazzo e l’utilizzo per creare una farmacia verde casalinga”, a cura di Agricastellarone

alle 11 – Villa Scarsella padiglione – conferenza “Erbe aromatiche per una sana prevenzione”, dott. Claudio Battaglia, presidente Lilt provinciale

alle 11.45 – Villa Scarsella padiglione – consegna Premio Aromatica, con la partecipazione speciale della chef Caterina Lanteri Cravet (Ristorante San Giorgio, Cervo), e cooking show dello chef Lorenzo Taramasco (Ristorante Del Cambio, Torino) “Corzetti di patate al pesto”

alle 16 – Villa Scarsella padiglione – presentazione del volume di Giovanni Toso “Dante, Noli e il Purgatorio” (Sabatelli Ed.), vincitore Premio Anthia quale libro ligure dell’anno 2021

alle 17 – Villa Scarsella padiglione – cooking show con lo chef Fabrizio Barontini “Trofie alle castagne con pesto e Prescinsoa alle erbe aromatiche”

Lo spazio eventi viene realizzato quest’anno nel Parco di Villa Scarsella, per consentire i distanziamenti ed una migliore gestione del green pass.

Organizzazione: Comune di Diano Marina e Gestioni Municipali Spa, con il coinvolgimento degli altri Comuni del Golfo Dianese.

Patrocinio: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Prefettura di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Main sponsor: Arimondo Pam EuroSpin.

Sponsor: Banca d’Alba, Caffè il Chicco, Frantoio di Sant’Agata, RaveraBio, Intesa Grandi Impianti, Carpigiani.

Partner: LILT.