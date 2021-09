A Cervo torna il concorso di pittura “Il Pennello d’oro”

Cervo. Era il 1956, a Cervo si trovavano nomi del panorama artistico internazionale come Francesco Casorati, Piero Martina, Sergio Saronni. Furono loro a dare vita a una comunità di artisti che rese Cervo il “paradiso dei pittori” e contribuì all’istituzione, nel 1956, del concorso di pittura il Pennello d’oro che torna anche per il 2021 domenica 5 settembre.

In occasione dell’iniziativa, inoltre, il Comune di Cervo in sinergia con la Proloco Progetto Cervo promuove, dal 4 settembre al 3 ottobre nel salone del Polo Museale al Castello dei Clavesana, la mostra del Pennello d’oro, esposizione di alcune opere premiate in quasi trent’anni di estemporanea di pittura. (orari su www.cervofestival.com).

La prima domenica di settembre è tradizionalmente legata, a Cervo, all’estemporanea di pittura Il pennello d’oro. Il concorso artistico rinnova, dal 1992, anno in cui dopo essersi perso nel tempo fu ripristinato, il legame del borgo di Cervo con nomi di grandi artisti che negli anni Cinquanta lo scelsero eleggendolo a paese degli artisti. Domenica 5 Settembre 2021 in Piazza Alassio, a partire dalle 9, inizierà la timbratura delle tele per tutti coloro che intendono partecipare all’estemporanea di pittura, che si concluderà alle 11.

Ogni artista non potrà presentare più di un’opera: sono ammmesse tutte le tecniche, con o senza cornici, ma senza vetro, mentre tutte le opere dovranno essere munite di apposito appendino. La caratteristica dell’estemporanea del Pennello d’oro è che tutti i concorrenti sono chiamati a realizzare le proprie opere tassativamente all’aperto, sul territorio del Comune di Cervo.

Al concorso possono partecipare anche bambini e ragazzi, per i quali sono previsti specifici premi. Le opere, della dimensione massima di cm. 100×100, dovranno essere consegnate fra le 15 e le 16 del 5 settembre: saranno esposte in Piazza Alassio, votate dal pubblico ed esaminate da una giuria composta da membri qualificati che stilerà la graduatoria.

Seguirà la cerimonia di premiazione che vedrà un riconoscimento ai primi tre classificati con la consegna di premi acquisto in denaro e una serie di riconoscimenti speciali tra cui al pittore più giovane il Premio speciale “ricordando Martina” offerto dai genitori di Martina Rossi, al pittore più anziano una cena per due persone offerta dal ristorante “Serafino” di Cervo, al pittore diversamente abile una cena per due persone offerta dalla locanda Bellavista di Cervo, al pittore più votato dal pubblico lo spazio espositivo per una settimana presso Ca’ da Nonna Teresa in Piazza Alassio offerto dall’Associazione Proxima di Imperia. Ai primi tre classificati delle sezioni giovanissimi, giovani e ragazzi andranno premi in materiale didattico e artistico.

La quota di partecipazione per ogni concorrente è di 20 euro (escluse le sezione giovani, giovanissimi e ragazzi), da versare al momento dell’iscrizione.

Qui il regolamento completo e dettagliato del Pennello d’oro 2021: https://cervofestival.com/wp-content/uploads/2021/08/pennellodoro_regolamento-2021.pdf.