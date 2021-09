A Cervo, festa dei nonni e dei bambini di tutte le età

Cervo. La prossima domenica, 3 ottobre, l’asineria Margherita di Cervo, al parco comunale del Ciapà, ospiterà nonni, nipotini e ‘bambini’ di ogni età, per un pomeriggio di festa!

Dalle 15,30 il gioco con Massimo Ivaldo, ‘contastorie’, laboratori ludico-creativi, un intervento di Studiolambiente di Genova sul tema ‘Tutelare l’ambiente per tutelare i nostri nonni’ e, soprattutto tanti giochi, ricordi e racconti di quando c’erano gli asini a Cervo.

L’appuntamento, molto sentito e partecipato da organizzatori e ospiti, giunge quest’anno alla sua sesta edizione; l’ex insegnante della scuola elementare di Cervo e ‘mamma’ dell’asinella Margherita, Bianca De Bernardi, sottolinea <<E’ uno degli eventi, tra quelli che organizziamo qui per promuovere il nostro bel territorio, al quale teniamo particolarmente. Vorrei mettere in risalto i due momenti più importanti dell’incontro, quello con Ivaldo il contastorie e quello con i ragazzi di Studiolambiente, che focalizzano il nostro obiettivo di portare l’attenzione delle persone alla cultura e all’ambiente, ma sempre senza mai perdere di vista il gioco che rappresenta un momento di allegria e socializzazione importante da 0 a 100 anni! Di sicuro interesse per tutti sarà anche il momento finale con i racconti legati al legame che avevano un tempo i bambini con questi splendidi animali a 4 zampe!>>.

L’ingresso per tutti è gratuito, con autocertificazione e nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

Ulteriori informazioni all’Asineria Margherita (Bianca) 349 7355124