“5 Aprile 1803: Beethoven dirige Beethoven”, al Casinò concerto della Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Prosegue l’anteprima concertistica della prossima stagione della Sinfonica di Sanremo con il concerto “5 Aprile 1803: Beethoven dirige Beethoven” eseguito, presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo mercoledì 15 settembre alle 21.

Il programma sarà diretto dal giovane M° Andrea Barizza con la partecipazione del pianista Giuliano Adorno e vedrà una prima esecuzione assoluta della compositrice contemporanea Rita Ueda.

Questa settimana l’appuntamento musicale con la Sinfonica raddoppia con la 2^ edizione di “RPM Sanremo” – Russian Piano Music International Competition – il concorso per giovani pianisti talentuosi che incoraggia e supporta l’eccellenza nell’esecuzione della musica classica con giurati di fama internazionale. Da domani, infatti, 31 giovani pianisti, provenienti da più parti del mondo, sosterranno le audizioni per le fasi eliminatorie e domenica 19 settembre alle 17, al Teatro del Casinò di Sanremo, si esibiranno nel concerto per la finale. Il pubblico avrà un ruolo attivo e sarà invitato ad assistere già da sabato pomeriggio, dalle 17 alle prove dei finalisti, per poi poter, durante il concerto di domenica, attraverso il loro voto, assegnare il premio del pubblico. Le prenotazioni sono ancora disponibili on line sul sito della Sinfonica www.sinfonicasanremo.it. L’accesso ai concerti è consentito solo se in possesso di Green Pass.