Monaco. Al tradizionale appuntamento di domenica mattina sulla piazza del Municipio di Monaco, sulla Rocca, hanno risposto 15 equipaggi provenienti da tutto il mondo. È iniziata così la terza edizione della “passeggiata di fine estate”, organizzata dal Club Fiat 500 Monte-Carlo che ha portato i suoi partecipanti, attraverso un percorso panoramico di una cinquantina di chilometri, da Monaco a Rocchetta Nervina con tappa a Dolceacqua, in Italia.

Ancora una volta il Club 500 Monte-Carlo ha centrato l’obbiettivo. Dopo il successo del 1° Monaco International

Meeting di luglio, il club monegasco delle piccole utilitarie ha organizzato il classico incontro di fine estate. Anche quest’anno i partecipanti all’evento sono stati coccolati dagli organizzatori, che nonostante le difficoltà del periodo, sono riusciti a rendere anche questa edizione fra le più apprezzate per gli appassionati della regione. Scortati dalle staffette del Club 500 e del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua dopo un percorso nel Principato di Monaco che ha visto toccare i suoi luoghi più emblematici, il corteo percorrendo il lungomare ha sconfinato in Italia, per poi puntare verso l’interno e percorrere una parte della panoramica SP 69, in certi punti un po’ troppo sconnessa per queste antiche vetture, per arrivare a Dolceacqua dove era prevista una visita al castello medioevale. Infine tutto il corteo si è rimesso in moto per raggiungere il bellissimo borgo di Rocchetta Nervina dove si è svolto il tradizionale pranzo di fine passeggiata.

«Contentissimo – sorride un soddisfatto Massimo Peleson, presidente del club Fiat 500 Monte-Carlo – Abbiamo avuto una risposta notevole come equipaggi iscritti. Tutto è andato bene, nessun incidente e nessuna auto in panne. Ringrazio i sindaci di Rocchetta Nervina e Dolceacqua per averci supportato nel evento, ma mi sento in dovere di dire un enorme grazie, non solo da parte mia ma da parte di tutti i piloti, ai nostri fantastici “angeli” che con le loro moto hanno garantito non solo la scorrevolezza, ma in primis la sicurezza dello svolgersi della manifestazione, soprattutto quest’anno sulle strade strette e un po’ malridotte dell’entroterra».

Ma il Club Fiat 500 Monte-Carlo, guarda già al futuro con nuovi eventi e manifestazioni che da qui fino alla fine

dell’anno lo vedranno protagonista sulle strade della Costa azzurra e non solo.