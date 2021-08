Winston–Salem Open, il sanremese Mager batte Wu Tung-Lin ma cede a Struff

Sanremo. Alti e bassi per il sanremese Gianluca Mager al Winston-Salem Open, in programma dal 21 al 28 agosto nel Carolina del Nord negli Stati Uniti d’America.

Il tennista di Sanremo all’evento Atp 250, ultimo torneo prima degli Us Open 2021, lunedì 23 agosto è riuscito a battere Wu Tung-Lin, ai trentaduesimi di finale, in due set per 7-6 6-3 dopo un’ora e 58 minuti di gioco.

Ieri, però, Mager, in meno di un’ora, è stato sconfitto da Jan-Lennard Struff in due set per 6-2 6-2 ai sedicesimi di finale del torneo in precedenza conosciuto come Pilot Pen Tennis.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)