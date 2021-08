Washington Open, Sinner supera Korda e vola ai quarti

Bordighera. Jannik Sinner batte Sebastian Korda al Washington Open, in programma fino all’8 agosto.

Dopo aver sconfitto Emil Ruusuvuori, ieri il tennista che si allena a Bordighera ha affrontato e superato l’avversario statunitense agli ottavi di finale del singolare maschile del torneo in scena a Washington, negli Stati Uniti d’America, in due set, per 7(7)-6(3) 7(7)-6(3).

Sinner vola così ai quarti di finale del Citi Open dove dovrà giocare contro lo statunitense Steve Johnson, che ha battuto in due set Ričardas Berankis.