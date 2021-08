Washington Open, Sinner e Korda vincono il doppio

Bordighera. Jannik Sinner partecipa al Washington Open, in programma fino all’8 agosto.

Dopo aver vinto il torneo di doppio maschile all’Atp 250 di Atlanta, il tennista che si allena a Bordighera oggi è tornato in campo per una nuova sfida: il Citi Open. Insieme a Sebastian Korda ha battuto Jackson Withrow e Benoît Paire in tre set, per 1-6 6-4 13-11, agli ottavi di finale del doppio maschile.

Inizia bene l’avventura di Sinner a Washington, negli Stati Uniti d’America, che proseguirà ai sedicesimi di finale del singolare maschile dove oggi dovrà affrontare Emil Ruusuvuori.