Violenta grandinata nell’Imperiese: ecco come segnalare i danni alla Regione Liguria

Imperia. «Purtroppo stanotte una violenta ed intensa grandinata ha colpito il Ponente ligure causando danni enormi nella zona di Ventimiglia e in alcune vallate dell’Imperiese. Ci giungono prime e sommarie notizie in merito ad intere strutture serricole distrutte nella zona di Bevera e di uliveti dell’interno dell’Imperiese in cui si ha una perdita pressoché totale della produzione» – dice Confagricoltura Liguria.

«I nostri uffici sono da ora a vostra disposizione per coordinare la raccolta delle segnalazioni dei danni subiti. Ricordiamo che la segnalazione alla Regione Liguria deve essere fatta tramite la compilazione del Modello E (scaricabile da qui) e che l’ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il trentesimo dall’evento. Al link tutte le info necessarie. Per ogni ulteriore informazione contattateci» – dichiara Confagricoltura Liguria.