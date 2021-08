Ventimiglia. Chicchi grandi come palline da golf, in grado di mandare in frantumi i vetri delle serre, ma anche di forare le grondaie e le sedie di plastica sui terrazzi. Stamani Ventimiglia si è svegliata così: sotto una pioggia di ghiaccio eccezionalmente forte. Ad essere colpite, in particolare, sono le frazioni di Porra, Bevera e Calvo.

Non tutta la città di confine, infatti, è stata “bombardata” dalla violenta grandinata, che si è concentrata in modo particolare nel primo entroterra.

di 19 Galleria fotografica Violenta grandinata a Ventimiglia









Foto 4 di 4







Al risveglio i residenti hanno dovuto fare la conta dei danni, particolarmente alta per le attività economiche legate alla floricoltura colpite dall’evento metereologico eccezionale. Diversi i danni anche alla carrozzeria delle auto.

La grandinata ha colpito anche Ceriana e altre località dell’entroterra.