Violenta grandinata a Ventimiglia, Scullino: «Va dichiarato stato di calamità»

Ventimiglia. «Ingenti danni provocati dalla grandinata di questa notte a Ventimiglia». Lo annuncia il sindaco Gaetano Scullino.

«Nonostante la nostra zona fosse stata indicata non in allerta, abbiamo avuto una grandinata mostruosa che ha provocato danni rilevanti alle auto e soprattutto ai nostri agricoltori» – continua il sindaco – «Mi hanno subito segnalato che la grandinata di stanotte ha fatto danni ingentissimi, ad esempio, in val Bevera ma non solo. Le serre di molte aziende agricole come Santamaria, Spes, Ballestra Doriana, Alessandro Lorenzi, Ghione ed Amalberti ed altri, sono state totalmente distrutte o quasi. Vetri andati in frantumi e coltivazioni perse».

Conclude Scullino: «Deve essere dichiarato lo stato di calamità e avviate le procedure per consentire di recuperare almeno in parte i danni subiti».