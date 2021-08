Violenta grandinata a Ventimiglia, Di Muro: «Il Ponente non sia lasciato solo»

Ventimiglia. «La grandinata di stanotte è stata devastante. Mi stanno segnalando ingenti danni alle aziende agricole del nostro territorio, proprio in questo momento in cui si stavano gradualmente riprendendo dai periodi più bui della pandemia, non ci voleva. Mi vengono inoltre segnalati danni ai privati, a loro veicoli e immobili» – dichiara l’onorevole Flavio Di Muro.

«Esprimo la mia sincera vicinanza e garantisco tutto il mio impegno affinché il Ponente non sia lasciato solo. Sono in costante contatto con il vicepresidente della Regione e assessore all’agricoltura Alessandro Piana per condividere e intraprendere le opportune iniziative a tutela dei nostri cittadini e delle nostre imprese colpite» – dice l’onorevole Di Muro.