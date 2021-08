Ville San Pietro, la musica di Edith Piaf protagonista al FestiValdelMaro 2021

Borgomaro. La musica di Edith Piaf protagonista della quinta serata del FestiValdelMaro 2021 dal titolo “La vie en rose”. Si svolgerà il 21 agosto alle 21 nell’area manifestazioni a Ville San Pietro.

La musica di Edith Piaf sarà raccontata dagli attori del Teatro dell’Albero e interpretata dalla cantante francese Marie Pierre Oudol accompagnata da Gianni Martini alla fisarmonica, da Mirco Rebaudo al clarinetto e sax e da Mauro Parrinello al contrabbasso.

Il programma:

La vie en rose Edith Piaf

Mon légionnaire Asso/Monnot

Mon manege à moi Edith Piaf

L’hymne à l’amour Edith Piaf

Les amants d’un jour Edith Piaf

La goualante Edth Piaf

L’accordéoniste Edith Piaf

La foule Edith Piaf

Sous le ciel de Paris Zaz

D’ l’autre coté d’la rue Edith Piaf

Mon Dieu Edith Piaf

Milord Edith Piaf

A quoi ça sert Edith Piaf

L’homme à la moto Edith Piaf

Rien de rien Edith Piaf

Padam Padam Edith Piaf

Mirco Rebaudo, clarinetto & sax, è nato a Sanremo nel 1970, inizia gli studi musicali 1982 si diploma in clarinetto presso il Conservatorio “G. Verdi» di Torino, sezione staccata di Cuneo, sotto la guida del M° Massimo Mazzone nel 1992. Allo studio del clarinetto ha affiancato quello del sassofono, inizialmente solo ad indirizzo jazzistico, facendo in seguito ricerca sul repertorio originale del ‘900 per questo strumento. Ha partecipato a numerosi corsi di improvvisazione jazzistica tenuti da insegnanti quali Bob Mover, Ernanuele Cisi, Riccardo Zegna e Claudio Capurro. E’ primo clarinetto e sassofonista della Bordighera Symphony Orchestra, ha collaborato con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo sia come clarinettista che come sassofonista, con l’orchestra del Conservatorio di Cuneo, nell’Ensemble Orchestrale “Des Alpes et de la Mer” e con l’orchestra “cantieri d’Arte” di Reggio Emilia. Fa parte del Quartetto Novecento, formazione che si dedica al repertorio del xx secolo, con il quale si è esibito al 49° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Ha militato in numerose “Big bands” jazzistiche come sassofonista e solista; ha fondato la “Summertime marchin’ band”, formazione di dixieland itinerante, con la quale nel 1988 ha vinto il premio “Oscar del mare” indetto dal quotidiano “La stampa” per lo spettacolo più originale della Liguria di ponente. All’attività concertistica affianca quella didattica come insegnante presso la scuola di musica della Banda di Borghetto San Nicolò/Bordighera presso la scuola dell’ Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia e presso la Modern Sound School di Vallecrosia; ha insegnato presso la scuola di musica San Giorgio di Cervo, presso la scuola di Musica “città di Sanremo” presso la “Carl Orff” dell’associazione culturale “L’aquilone” di Camporosso, presso la scuola di musica Ottorino Respighi di Sanremo, sez. di Imperia e presso la scuola MusicArte di Camporosso; ha collaborato con il Liceo “A. Aprosio” di Ventimiglia al progetto “Log-a-ritmo” per un corso di musica d’assieme, ha partecipato ad un progetto di educazione musicale nelle Scuole dell’infanzia e primarie di Pigna. E’ stato direttore dell’ensemble allievi della scuola di musica “Città di Sanremo”, alla guida della quale si è esibito in più di trenta concerti riscuotendo lusinghieri successi di pubblico e critica; è stato anche direttore della ”Aquilone Band”, formazione di ragazzi della scuola di musica “Carl Orff” di Camporosso. Con queste due formazioni riunite ha partecipato al GEF 2006, il festival mondiale della creatività nella scuola, con un brano di propria composizione, classificandosi secondo su 176 partecipanti. Attivo in campo discografico, è recente l’incisione del primo cd con il Quartetto Novecento, può vantare partecipazioni a progetti importanti, ad esempio quella con il Corou de Berra nella quale suona con il batterista Andre Ceccarelli. Ha realizzato, come direttore artistico e clarinettista, la prima incisione assoluta dello Stabat Mater di P.Raimondi.

Mauro Parrinello, contrabbasso, si è diplomato al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, ha collaborato con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e ha conseguito l’idoneità nei concorsi delle Orchestre “Teatro Regio” di Torino, “Teatro Comunale G. Verdi” di Trieste e “Orchestra Sinfonica” di Sanremo dove ha ricoperto il ruolo di primo contrabbasso. Attualmente collabora con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera. Le sue esperienze spaziano dalla musica classica al jazz alla musica pop, ha all’attivo alcune pubblicazioni discografiche, ha suonato nell’orchestra del Festival della Canzone Italiana di Sanremo per quindici edizioni e continua a partecipare a diverse esperienze musicali, tra le quali un progetto discografico di brani inediti con il gruppo Mystic Now. Con il Quartetto Novecento ha partecipato al 49° festival internazionale di musica da camera di Cervo e continua l’attività concertistica con diverse formazioni locali.

Gianni Martini, fisarmonica, ha iniziato gli studi musicali all’età di 10 anni. Si è laureato a pieni voti in pianoforte presso il Conservatorio G.Verdi di Torino. Si è diplomato, col massimo dei voti, in composizione ed arrangiamento jazz presso C.P.M.di Milano, sotto la guida del grande M^ Filippo Dacco’. Nel 1996 ha conseguito il diploma per la “Yamaha Music Foundation”. Ha studiato fisarmonica classica e tradizionale con Lorenzo Anfossi e Sergio Scappini. Ha partecipato a numerose master classes con grandi fisarmonicisti: Iller Pattaccini, Tiziano Chiappelli, Renz Ruggeri, Jean Marc Fabiano. Nel 2000 ha partecipato alla “Settimana internazionale della fisarmonica” con Richard Galliano. Dall’età di 13 anni, svolge un’ intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni. Ha collaborato con l’ Orchestra Sinfonica di Sanremo e con l’Orchestra J.Haydn di Bolzano. E’ pianista e fisarmonicista della B.S.O. (Orchestra Sinfonica di Bordighera). E’ il fisarmonicista del “Quartetto ‘900” (Massimo Dal Pra’, Mirco Rebaudo, Mauro Parrinello e Gianni Martini), con il quale ha partecipato alla 49sima edizione del “Festival Internazionale di Musica da Camera”di Cervo. Con la Sinequanon Accordeon Ensamble di Sergio Scappini, nel 2003, ha realizzato per la “Radio Svizzera Italiana”, l’opera integrale del grande fisarmonicista Luciano Fancelli. Dirige inoltre il San Martino Recording Studio di Taggia dove ha realizzato importanti lavori discografici per le case: Ricordi, Rivoalto e Videoradio. Ha suonato per Adriano Celentano, Albano, Tony Binarelli, Luisa Corna, Nino D’Angelo, Christian De Sica, Alessandro Preziosi, Matia Bazar, Silvana Pampanini. Vanta collaborazioni con grandi nomi dello spettacolo: Cloris Brosca ed Edoardo Siravo, Michele D’Andrea.

L’Associazione “Il Teatro dell’Albero” nasce nel 2002 per opera di Franco La Sacra di cui è attualmente presidente e direttore artistico. Si occupa di produzione di spettacoli e dell’organizzazione di importanti rassegne teatrali che vedono la partecipazione dei più famosi attori di prosa a livello nazionale.

Marie Pierre Oudol, cantante di varietà, ha cominciato a studiare il canto a Grenoble e poi a Nizza, dove vive attualmente. Ha lavorato con orchestre di varietà e in piano-bar prima di trovare un’occupazione come cantante in diverse agenzie di eventi della regione. Questo le ha permesso di esibirsi in numerosi Palaces, Casinò e manifestazioni di Monaco a Saint-Tropez. Col passare degli anni, ha acquisito esperienza che ha fatto maturare la sua voce ed espandere il suo repertorio. Quest’ultimo è vasto, eterogeneo e in diverse lingue (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, brasiliano…). Va dal Jazz alla Chanson Française passando per i grandi Standard internazionali. Lavora con numerosi musicisti di tutti i generi. Si è esibita nella maggior parte delle grandi istituzioni della Côte d’Azur per un grande numero di agenzie di eventi, come per esempio presso il:

– Café Paris, estate 2010, 2011 e 2012

– Réserve de Beaulieu, inverno 2007

– Grand Casino de Beaulieu

– Casino Rhul, Nizza

– Hotel Martinez, estate 2007

– Sporting di Monte Carlo, (omaggio a Edith Piaf) 11 ottobre 2013

– Palais Nikaia, (5 anni di Radio Emotion) 9 junio 2013

– Palais Acropolis, (Star Seniors, Danse avec les Seniors) dal 2009 al 2016

E presso l’Hotel de Paris, l’Hotel Hermitage, il Metropole, il Monte Carlo Bay, l’Hotels Meridien, il Grand Hotel du Cap, il Chateau Eza, Majestic, il Palais des Festivals de Cannes, il Carlton, Palm Beach, Eden Roc, Chateau de la Messardière e Mas du Langoustier.

Il prossimo appuntamento sarà il 27 agosto a Conio, nell’Area Manifestazioni, per il concerto “Notte di stelle… note di Cinema” con la partecipazione degli ArchInsoliti – Quartetto d’Archi.