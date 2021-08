Ventimiglia, sopralluogo del deputato Di Muro in piazza Battisti: «Cittadini costretti a barricarsi in casa, non è normale»

Ventimiglia. «Non è normale. Barricarsi in casa per difendere se stessi e la propria famiglia, non è normale. Assistere alla sfascio di bar e negozi, non è normale. Risse, violenze, degrado non sono più tollerabili». A dirlo è il deputato ventimigliese Flavio Di Muro (Lega) che oggi ha effettuato un sopralluogo in piazza Battisti, dove alcuni residenti la sera si barricano in casa per evitare l’ingresso dei migranti, che in più occasioni hanno forzato il portone d’ingresso dei loro palazzi, arrivando anche a portare materassi negli androni, trasformati in giaciglio di fortuna.

Oltre alla piazza della stazione ferroviaria, il deputato ha affermato di aver «fatto un giro nella mia città e non la riconoscevo più. Ho parlato con cittadini e commercianti che hanno perso la speranza. È un pugno nello stomaco», ha detto.

«Io ci metto la faccia e lo dico chiaramente: svegliatevi – ha concluso Di Muro – Chi può agire ad oggi livello istituzionale lo faccia in fretta, prima che sia troppo tardi».