Ventimiglia. Da ieri gli agenti della polizia municipale di Ventimiglia sono impegnati all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio per far rispettare il divieto di camminare e sedersi sull’erba delle aiuole.

Spesso sono i giovani stranieri che, non avendo altri posti in cui stare, si sdraiano sul prato. Ai passaggi continui di forze dell’ordine e polizia municipale per il controllo del territorio, ora gli agenti comunali sono impegnati anche per il mantenimento del decoro all’interno del parco cittadino.