Ventimiglia, pedonalizzazione via Ruffini. Sismondini: «Bar e locali obbligati a smontare i dehor entro il 7 settembre, è follia»

Ventimiglia. «Questa mattina è arrivata la notifica alle attività di parte di via Roma e via Ruffini che ordina di smontare i dehor, tavoli e sedie entro il 6 settembre per rifacimento marciapiedi e via pedonale. Così, come nulla fosse, in piena stagione, i nostri concittadini, che lavorano quasi ed esclusivamente con i dehor, dovranno interrompere il lavoro fino a data da destinarsi. Purtroppo non è uno scherzo e io continuo a non capacitarmi della mancanza di buonsenso di questa amministrazione». A dichiararlo è il consigliere di minoranza Gabriele Sismondini.

«I lavori non porebbero essere prorogati perlomeno ad ottobre o ancora meglio a febbraio? – si chiede il consigliere – È logico che questi interventi vanno fatti in periodi dove i flussi di persone sono minori. Queste attività hanno ripreso a lavorare da tre mesi: vogliamo dare loro un po’ di respiro? Dopo il rifacimento dei marciapiedi in via Repubblica il giorno dopo le prime aperture di bar e ristoranti, ci ritroviamo davanti a questo spiacevole inconveniente».

Conclude Sismondini: «Mi auguro che a seguito di questa segnalazione, l’amministrazione prenda atto dell’assurdità di questa ordinanza e riorganizzi il tutto in momenti più consoni per la città ed i nostri esercenti».