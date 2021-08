Ventimiglia, migranti entrano nei palazzi di piazza Battisti. Residente denuncia ai carabinieri

Ventimiglia. Alcuni stranieri, probabilmente migranti, hanno nuovamente forzato il portone di accesso a uno dei condomini di piazza Cesare Battisti per cercare un rifugio per la notte. Questa volta, oltre ad aver rotto la porta, hanno sistemato un materasso nell’androne del palazzo. A denunciare l’accaduto è stato un residente, Silvio Perrone, che dopo aver scoperto l’ingresso di estranei si è recato presso la caserma dei carabinieri di Ventimiglia a sporgere formale querela per danneggiamento e violazione di domicilio.

Eventi simili a quello della scorsa notte, si legge nel verbale della denuncia, sono accaduti anche il 27 giugno e l’11 agosto scorsi: in entrambe le occasioni nessuno aveva sporto denuncia.