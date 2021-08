Ventimiglia, la polizia arresta uno straniero per resistenza

Ventimiglia. La polizia di stato è intervenuta, nella prima mattinata di domenica, nei pressi di un bar nel centro della città, dove due individui in stato di ubriachezza stavano molestando gli avventori e i titolari del negozio appena aperto al pubblico.

Dopo avere identificato ed allontanato i due disturbatori, i poliziotti erano ormai in procinto di riprendere il pattugliamento cittadino quando gli stessi uomini, ritornati sui loro passi, si gettavano frontalmente alla volante che stava per andarsene, costringendo gli agenti ad un nuovo intervento.

Entrambi, tuttavia, hanno opposto una forte resistenza al nuovo controllo di polizia e al successivo accompagnamento in ufficio, ostentando comportamenti ostili e provocatori.

Durante il tragitto in macchina, uno dei due con calci vigorosi ha mandava in frantumi il finestrino laterale dell’auto di servizio.

Giunti in sede, gli operatori hanno accertato la loro identità: un cittadino moldavo di 38 anni e un italiano, piemontese di origine, di 41 anni, ambedue pluripregiudicati per reati della stessa natura. Lo straniero che si è resos responsabile del danneggiamento aggravato del veicolo di polizia ed autore di una ben più tenace resistenza, di minacce di morte indirizzate ai poliziotti, di continui ed esasperanti strilli e di sputi con intento denigratorio, è stato sottoposto all’arresto nella flagranza per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento aggravato. Il pubblico ministero ha disposto l’immediata sottoposizione agli arresti domiciliari nella sua residenza, in un comune limitrofo.

Il cittadino italiano, invece, è indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e per molestie. Nella mattinata di oggi , nel Commissariato di pubblica sicurezza di Ventimiglia, in videoconferenza, si sono svolti l’udienza di convalida e il procedimento per direttissima. Dopo la convalida, il giudice ha rinviato il processo a novembre.