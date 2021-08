Ventimiglia. Quello che un tempo era il bar dell’ex piscina all’aperto delle Logge, punto di ritrovo per famiglie e giovani ventimigliesi in cerca di svago, si è trasformato in un covo di stranieri che lo utilizzano come domicilio e come base di raccolta della propria refurtiva. A lanciare l’allarme è Manuela Pievi, gestore delle palestre comunali della città di confine, preoccupata che questa situazione di estremo degrado possa causare problemi, se non addirittura situazioni di pericolo, ai numerosi studenti che frequentano il vicino liceo Aprosio.

Nel bottino dei magrebini ci sarebbero smartphone, zaini, borse di proprietà di bagnini e bagnanti. L’ultimo episodio solo pochi giorni fa che ha portato alla luce il nascondiglio del gruppo; sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che sono riuscite a fermare due dei malviventi e a recuperare parte della refurtiva, mentre un terzo uomo è riuscito a fuggire, portando via con sé con i telefonini rubati.

Nei giorni scorsi gli stessi individui sono stati avvistati dai gestori di una delle spiagge libere attrezzate mentre si aggiravano tra i lettini, ma sono stati allontanati dal guardiano che li ha sorpresi nel tentativo di portare via delle canoe.

«Se si pensa che tra meno di un mese molti ragazzini riprenderanno la scuola lì vicino passando sullo stesso marciapiede dove queste persone hanno creato la loro base la situazione non è particolarmente sicura», dice Pievi, che spera si possa trovare una soluzione alla situazione di degrado.