Ventimiglia, dopo tre giorni di pausa il sindaco Scullino torna in Comune: «Poche chiacchiere, dobbiamo fare»

Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino questa mattina, alle 7,30 era già presente in Comune operativo più che mai. Alle 7,45 dopo breve colloquio con il suo staff ha dato le priorità sa seguire, ribandendo il suo slogan: «Poche chiacchiere, dobbiamo fare, i cittadini ci hanno votato per questo non per scaldare le poltrone e perdere tempo in dietrologie».

Ecco le opere che il Sindaco ritiene prioritarie: Via Ruffini, i nuovi marciapiedi di via Roma, spingere sugli enti sovracomunali per velocizzare la nuova passerella e il rifacimento degli argini del Roja, i parcheggi frazionali di Calvo, Varase, Bevera e San Lorenzo, sentire il direttore generale Asl e Regione per il nuovo palazzetto della salute, il sottopasso ferroviario di Peglia, il nuovo centro per anziani, la pedonalizzazione di piazza XX Settembre e il secondo tratto di Via Hanbury, il rifacimento di Via Maule e Via Ville.

Ma anche: Sentire Cala del Forte per velocizzare l’apertura al pubblico dell’area verde e dei parcheggi pubblici, la ciclabile a monte con il collegamento tra Pelagos e nuovi parcheggi di Corso Genova, seguire l’avvio di una finanza di progetto di riqualificazione del mercato coperto ortofrutticolo, affrettare gli interventi a Grimaldi, la protezione e salvaguardia dell’oasi faunistica di Nervia, anticipando la piantumaizone dei lecci e sollecitare la sovrintendenza per avere il nulla osta alla sistemazione delle boe per la tutela dell’area protetta di Mortola, continuare la manutenzione dei nostri sentieri, iniziando da quello per le Calandre e la Via Julia Augusta.