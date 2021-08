Ventimiglia, cane si aggira sul cavalcavia: salvato dai carabinieri

Ventimiglia. I carabinieri salvano un cane, che si era smarrito sul cavalcavia a Ventimiglia.

I militari dell’Arma sono sovente chiamati per situazioni che esulano dall’attività di polizia giudiziaria, ricalcando invece un ruolo che è sempre stato congeniale ai carabinieri: essere vicini alle persone, parte della comunità in cui vivono, assistere chi ha bisogno, foss’anche di qualche minuto di conversazione per la condivisione di un pensiero. Talvolta, i militari affrontano situazioni singolari: è accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, quando nel primo pomeriggio di domenica, una chiamata sul 112 ha informato la locale centrale operativa che un cane vagava sul cavalcavia che da Largo Torino conduce verso il Colle di Tenda.

I militari della stazione di Ventimiglia Alta sono stati quindi inviati sul posto, dove hanno effettivamente constatato come l’animale, un cane da caccia di media taglia, stesse continuamente attraversando la strada, mettendo in pericolo sé stesso e gli utenti della strada. I carabinieri hanno quindi rallentato il traffico, seguendo l’animale e segnalando le difficoltà ai veicoli in arrivo. Pochi istanti dopo, il cane si è accasciato al suolo, forse a causa della stanchezza piuttosto che della disidratazione.

Il comandante della stazione ha potuto quindi avvicinarlo e recuperarlo, per raggiungere un’area non interessata dal traffico, dove l’animale è stato affidato alla Cooperativa Pluto di Sanremo attivata tramite il servizio veterinario dell’ASL1. Il padrone dell’animale, a cui era scappato il giorno del ritrovamento, ne è rientrato in possesso nel pomeriggio di lunedì. Curiosamente, nel giro di poche ore dal fatto, la centrale operativa di Ventimiglia ha ricevuto tre telefonate con richieste di adozione da parte di persone che avevano assistito all’evento, ovvero ne avevano avuto conoscenza attraverso i social media.