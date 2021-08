Ventimiglia Calcio, stagione 2021-2022: cinque conferme in prima squadra

Ventimiglia. Mancano solo due giorni all’inizio della preparazione per la nuova stagione e continuiamo a conoscere i giocatori che comporranno la rosa granata 21-22.

E’ la volta di cinque giocatori che facevano parte del Ventimiglia anche nella scorsa stagione: Paolino Serpe, Samuele Leggio, Alfonso Rea, Simone Grandi e Alessio Salzone.

Sono cinque conferme importanti, cinque punti fermi, su cui l’allenatore sa di poter fare affidamento. Ma sono anche cinque certezze, perché sono “granata dentro” e hanno dimostrato di avere gli attributi per poter giocare in questa squadra. Ma soprattutto sono cinque ragazzi straordinari, che dopo un anno di inattività non vedono l’ora di iniziare una nuova avventura.