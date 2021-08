Ventimiglia Calcio sempre più vicina all’Eccellenza

Ventimiglia. Il Consiglio Nazionale della Lnd ha esaminato tutti i ricorsi delle società escluse dalla serie C, di quelle che avevano presentato domanda di ripescaggio, o domanda di iscrizione in sovrannumero e ha deliberato l’ammissione alla serie C per Latina, Fidelis Andria, Siena, Lucchese e Pistoiese. Questo ha ridotto il numero di squadre iscritte in serie D da 168 a 163, cioè tre meno del numero stabilito dal format, che è di 166 squadre. Pertanto le prime tre formazioni della graduatoria per i ripescaggi in D, il Borgosesia, la Tritium e il Nola hanno di fatto già staccato il pass per la quarta serie.

Il Consiglio Nazionale, però, ha anche deciso di escludere il Livorno dalla serie D perchéè «…la domanda di iscrizione del club labronico è stata giudicata non ammissibile per non disponibilità dell’impianto comunale, oltre al non assolvimento degli obblighi finanziari». Con l’esclusione del Livorno dalla quarta serie, anche il Vado (quarto nella graduatoria nazionale) ha messo praticamente due piedi in serie D. L’ufficialità del ripescaggio dovrebbe arrivare a breve, ma a questo punto il salto di categoria dei rossoblù savonesi avrà certamente esito positivo.

Questo significa che in caso di ripescaggio in serie D, il posto lasciato libero in Eccellenza dal Vado verrà preso dal Ventimiglia, come indicato nell’ultimo comunicato della Federazione. A questo punto bisogna solo attendere l’ufficialità.