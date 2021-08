Ventimiglia Calcio, la prima squadra torna ad allenarsi

Ventimiglia. Finalmente, dopo dieci mesi, la prima squadra del Ventimiglia Calcio torna ad allenarsi, in vista del nuovo campionato. Mister Luccisano ha fissato la ripresa degli allenamenti per stasera, alle 20 al campo Morel.

Questa settimana è importante, in quanto è attesa l’ufficialità del ripescaggio del Vado in serie D, cosa che comporterebbe l’automatico ripescaggio del Ventimiglia in Eccellenza. Una volta che si conoscerà l’esito di questo tormentone estivo, si potrà cominciare a pensare in maniera concreta a programmare la stagione alle porte.

Nell’ultimo anno e mezzo il Covid ha condizionato le vite di tutti in casa granata, ora è il momento delle certezze, è il momento di cominciare a faticare sul campo, per poter tornare gradualmente alla normalità. La società è entusiasta, lo staff tecnico è motivatissimo, i giocatori non vedono l’ora di iniziare la nuova stagione. «Finalmente si ricomincia» – dice la società granata.