Ventimiglia. Mobilitazioni di soccorso in strada Domenico Tempesta, in località Bevera, per un uomo di 29 anni che ha perso il controllo della propria vettura ed è finito fuori strada dopo aver abbattuto il muretto di delimitazione della carreggiata. E’ successo nel tardo pomeriggio.

A soccorrere il giovane, abitante in zona, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. Sul posto anche agenti della polizia locale e Polstrada.

Il 29enne è stato trasportato in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo per accertamenti.