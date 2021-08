Ventimiglia, aree occupate dai migranti ripulite dal comune

Ventimiglia. Intervento di pulizia di alcune aree sotto il cavalcavia trasformate in accampamento dai migranti che, raggiunta la città di confine, non hanno un posto dove trascorrere la notte. Nelle immagini pubblicate si nota lo stato di degrado in cui versavano le zone interessate dalla pulizia.

Quello di oggi è solo l’ultimo dei tanti interventi di bonifica di aree occupate dagli stranieri, che non trovando un campo di prima accoglienza (o di altre soluzioni) si arrangiano come possono, vivendo in condizioni disumane il loro passaggio a Ventimiglia.